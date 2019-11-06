«Словно с чужого плеча»: Пегова в шелковом платье-сорочке не впечатлила стилиста

Ранее актриса заявила, что вполне довольна своей фигурой и не собирается садиться на диету. Ольга Чех разобрала наряд актрисы.

Ирина Пегова не скрывает: в отличие от многих звездных коллег, она не готова изнурять себя голодовками ради надуманных идеалов красоты. При этом актриса все же старается контролировать вес, об этом свидетельствуют ее утренние тренировки. Во время летних съемок в Санкт-Петербурге знаменитость каждый день выходила на пробежку вдоль набережной Фонтанки. С приходом осени — артистка перебралась к тренажерам в спортзал.

По словам Ирины, она абсолютно не комплексует из-за возможных недостатков фигуры, стараясь подчеркивать достоинства. В доказательство этому Пегова разместила в микроблоге понравившийся ей кадр из недавней студийной фотосессии. Знаменитость предстала перед объективом фотокамеры в трендовом платье-сорочке глубокого зеленного оттенка, подобрав к образу объемный темно-оранжевый плащ.

В интервью Teleprogramma.pro экспертным мнением касаемо наряда 41-летней Пеговой поделилась стилист Олеся Чех. Тренд-аналитик не впечатлилась шелковым платьем актрисы, указав Ирине на модную ошибку.