Звездный стиль

Хромченко назвала идеальный предмет гардероба для первого свидания

По словам модного эксперта, собираясь на встречу с мужчиной, акцент в одежде нужно делать на бедрах, декольте и талии.

Хромченко назвала идеальный предмет гардероба для первого свидания
Эвелина Хромченко. фото: globallookpress.com

В программе «Модный приговор» от 5 ноября участница Василиса Паровозникова совершенно не жаловалась на свой гардероб. Принять участие в проекте ее заставил друг, который недоволен тем, как она выглядит. Как оказалось, девушка редко ходит на свидания, а все ее немногочисленные попытки построить отношения заканчивались первым свиданием. Однако в 33 года она все же хочет найти свое счастье и построить карьеру артистки.

Ведущий Александр Васильев отметил, что ей нужно подобрать другие наряды, если она хочет быть певицей. А Эвелина Хромченко рассказала гостям в студии, как нужно подбирать наряды для первого свидания. Три модели продемонстрировали разные образы. Модный эксперт предупредила, что все представленные наряды подходят для второго свидания, а не для первого.

«Для первого свидания нужно одеваться не характерно, а абсолютно абстрактно. Первое свидание должно проходить, когда девушка в платье, а не в брюках, потому что — это один из важных залогов успеха того, что первое свидание не станет последним», — пояснила Эвелина.

фото: кадр из передачи «Модный приговор»

По словам модного эксперта, представленные образы идеально подойдут для второго свидания. По ее мнению, первая модель в жакете песочного цвета, блузке к кружевом в бельевом стиле, юбке и сапогах собирается на свидание с поборников традиционных ценностей, но при этом современным мужчиной. Наряд этой девушки понравился солисту группы «Корни» Александру Бердникову.

фото: кадр из передачи «Модный приговор»

Вторая модель предстала в очень ярком образе. Она сочетала синюю водолазку с гороховым принтом, желтые приджи и коричневую косуху. Хромченко уверена, что такая девушка понравится мужчине не обделенному чувством юмора, которому важные внешние качества. Как оказалось, такие представительницы прекрасного пола привлекают коллегу Бердникова Алексей Кабанов.

фото: кадр из передачи «Модный приговор»

Третья модель показала романтический образ. Она предстала в нежно-голубом платье в горох и с беретом на голове. Эвелина отметила, что девушка в таком наряде скорее всего натура романтическая, придерживается традиционных ценностей. Певец Дмитрий Пакуличев признался, что образ ему понравился, но у него закрались мысли, что дама от него что-то скрывает.

«Поэтому я и говорю, что для первого свидания требуется платье, которое демонстрирует ваши гендерные преимущества: грудь, талия, бедра и ноги, которые вы показываете до определенных пределов, не сразу открывая все тайны вашего телосложения», — пояснила Эвелина.

фото: кадр из передачи «Модный приговор»
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Программа "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Хромченко назвала идеальный предмет гардероба для первого свидания
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