Хромченко назвала идеальный предмет гардероба для первого свидания

По словам модного эксперта, собираясь на встречу с мужчиной, акцент в одежде нужно делать на бедрах, декольте и талии.

В программе «Модный приговор» от 5 ноября участница Василиса Паровозникова совершенно не жаловалась на свой гардероб. Принять участие в проекте ее заставил друг, который недоволен тем, как она выглядит. Как оказалось, девушка редко ходит на свидания, а все ее немногочисленные попытки построить отношения заканчивались первым свиданием. Однако в 33 года она все же хочет найти свое счастье и построить карьеру артистки.

Ведущий Александр Васильев отметил, что ей нужно подобрать другие наряды, если она хочет быть певицей. А Эвелина Хромченко рассказала гостям в студии, как нужно подбирать наряды для первого свидания. Три модели продемонстрировали разные образы. Модный эксперт предупредила, что все представленные наряды подходят для второго свидания, а не для первого.

«Для первого свидания нужно одеваться не характерно, а абсолютно абстрактно. Первое свидание должно проходить, когда девушка в платье, а не в брюках, потому что — это один из важных залогов успеха того, что первое свидание не станет последним», — пояснила Эвелина.

По словам модного эксперта, представленные образы идеально подойдут для второго свидания. По ее мнению, первая модель в жакете песочного цвета, блузке к кружевом в бельевом стиле, юбке и сапогах собирается на свидание с поборников традиционных ценностей, но при этом современным мужчиной. Наряд этой девушки понравился солисту группы «Корни» Александру Бердникову.

Вторая модель предстала в очень ярком образе. Она сочетала синюю водолазку с гороховым принтом, желтые приджи и коричневую косуху. Хромченко уверена, что такая девушка понравится мужчине не обделенному чувством юмора, которому важные внешние качества. Как оказалось, такие представительницы прекрасного пола привлекают коллегу Бердникова Алексей Кабанов.

Третья модель показала романтический образ. Она предстала в нежно-голубом платье в горох и с беретом на голове. Эвелина отметила, что девушка в таком наряде скорее всего натура романтическая, придерживается традиционных ценностей. Певец Дмитрий Пакуличев признался, что образ ему понравился, но у него закрались мысли, что дама от него что-то скрывает.