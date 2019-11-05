«Как вам не стыдно!»: Васильев осадил участницу «Модного приговора» по фамилии Паровозникова

Александр Васильев уже много лет ведет передачу «Модный приговор». Порой экспертам приходится непросто, особенно когда участницы проекта не хотят преображаться, но к этому их принуждают близкие. Так произошло и с Василисой Паровозниковой, которая не имеет комплексов, но друг считает, что ей срочно нужно сменить имидж. В 33 года девушка почти не красится и предпочитает носить теплую, но неброскую одежду, хоть и мечтает стать артисткой.

Эксперт в области моды Эвелина Хромченко нашла много нарядов не по размеру в гардеробе героини. Но на все критические высказывания Василиса реагировала возмущенно и не давала себя в обиду. «Я считаю, что выгляжу нормально. Я пою, поэтому для меня важно здоровье. Я одеваюсь тепло. Я считаю, что у меня отличный, стильный, модный и молодежный образ. Я уверена, что другие оперные певицы и не только выглядят примерно также, как я», — сказала девушка. В пример она привела Анну Нетребко.

После этих слов Васильев осадил героиню. «Как вам не стыдно! Это одна из самых стильных и красивых женщин в мире, на оперной сцене», — заявил он.

После этого Паровозникова собрала себе три образа с помощью своего друга и солистов группы «Корни». У нее в руках оказалось блестящее платье, а также пышная юбка и силуэтный бардовый наряд. Но когда над девушкой поработали стилисты и выбрали для нее три стильных лука, то ее было не узнать. Блонд и макияж преобразили Василису, а сдержанные, но игривые наряды завершили образ.

В розовой шляпке и солнцезащитных очках Василиса отдаленно стала напоминать по стилю Нетребко. Как известно, оперная дива любит головные уборы, броские наряды и причудливую обувь. Например, мюли.