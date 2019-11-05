Звездный стиль

Фигуристая Каменских мастерски вписала неоновый цвет в свой гардероб

Актуальный оттенок подходит далеко не всем.

Фигуристая Каменских мастерски вписала неоновый цвет в свой гардероб
Анастасия Каменских. Фото https://www.instagram.com/kamenskux/

Анастасия Каменских продемонстрировала модный look, соединив неоновый тон с натуральным светло-коричневым.

Облегающую водолазку сочного салатового оттенка в духе конца 80-х – начала 90-х, певица сочетала с оригинальным сарафаном без лямок. Тонкую талию звезда подчеркнула широким ремешком.

Ранее мы писали об уроках стиля от Эвелины Хромченко, которая утверждала, что неоновые оттенки достаточно сложно вписать в гардероб. Они подходят женщинам с яркими волосами и выразительными глазами, а также смуглой кожей. Только в этом случае хозяйка модной вещи не рискует поблекнуть на фоне футуристического тона. Похоже, что внешность Насти Каменских идеально вписалась в эти требования.

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Фигуристая Каменских мастерски вписала неоновый цвет в свой гардероб
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