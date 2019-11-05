Звездный стиль

Небанально: Канделаки подобрала к горчичному пальто красные сапоги

Ведущая не боится модных экспериментов.

Небанально: Канделаки подобрала к горчичному пальто красные сапоги
Тина Канделаки. Фото Global look press

Тина Канделаки известна своим тонким вкусом и способностью создавать новые небанальные образы. Так произошло и на этот раз.

В своем блоге Тина предложила выбрать look, который больше всего придется по душе подписчикам. В ряде образов яркое впечатление оставляет комплект одежды, состоящий из модного пальто оверсайз светло-горчичного цвета и полусапог сочного красного оттенка.

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

Сочетание оказалось удивительно гармоничным, оттенки великолепно подчеркивают друг друга, делая цвета еще ярке. Под пальто Тина надела клетчатую рубашку.

А вам какой из образов нравится больше всего? (Листайте карусель из фото Тины).

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Небанально: Канделаки подобрала к горчичному пальто красные сапоги
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