Звездный стиль

Нетребко при помощи кардигана цвета «баклажан» стала выглядеть стройнее

Ноги оперная певица облачила в стильные бабуши.

Нетребко при помощи кардигана цвета «баклажан» стала выглядеть стройнее
Анна Нетребко. Фото Global look press

Анна Нетребко, несмотря на пышные формы, не боится надевать белые наряды. И правильно делает, поскольку подходящие для фигуры светлые одежды при грамотных комбинациях не только не полнят. Но даже способны зрительно вытянуть силуэт, сделать его более стройным.

Настоящим волшебством обладают полуприталенные платья и костюмы. Они скрывают ненужные рельефы и в то же время подчеркивают женственность форм. А длинные кардиганы и жакеты завершают сказочной превращение пышек в стройных красавиц.

Анна Нетребко. Фото

Анна Нетребко. Фото https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Похоже, что Анна Нетребко прекрасно знает об этих модных секретах и умело их использует. Ее новый комплект, состоящий из полуприталенного платья и темного кардигана цвета «баклажан» доказывает это. Стильные бабуши завершили яркий образ оперной певицы.

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Нетребко при помощи кардигана цвета «баклажан» стала выглядеть стройнее
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