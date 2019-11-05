Климова выбрала для прогулки по Израилю свободное платье с восточным принтом

Отдыхать на Ближний Восток 41-летняя актриса отправилась с мамой.

41-летняя свободная красавица Екатерина Климова решила свой отпуск посвятить маме. В компании со Светланой Владимировной она появилась на улицах Израиля в стильном образе.

Для прогулки по жаркому городу артистка выбрала свободное платье с длинными рукавами. Его основная изюминка – восточный принт, очень гармонично вписывающийся в окружающую обстановку. Национальную тему Екатерина поддержала сандалиями.

Отметим, что крупный рисунок подходит далеко не каждой женщине. Стилист Вика Майорова в интервью Teleprogramma.pro рекомендовала выбирать его только стройным, хрупким женщинам. Поскольку он имеет свойство слегка зрительно увеличивать объемы.