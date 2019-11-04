Банщикова продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки

44-летняя Анна Банщикова обновила гардероб новыми туфлями, продемонстрировав, с чем сочетать облегающие брюки-дудочки. Актриса из сериала «Ищейка» отдала предпочтение лодочкам на шпильке глубокого изумрудного оттенка, подобрав к образу винный плащ. Знаменитость не скрывает, что тщательно следит за модными тенденциями, стараясь не отставать от коллег по творческой сцене. В комментариях к свежему фото в Instagram Анна привела цитату Коко Шанель.

«Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир», — добавила Банщикова.

Стиль актрисы оценил ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. По его мнению, Анне стоит обратить внимание на палитру синих и голубых оттенков, отказавшись от трендового кораллового цвета.

«У актрисы женственная фигура, прекрасная кожа, а главное — у нее есть шарм и невероятная улыбка», — отметил историк моды в своей звездной колонке для 7days.ru.

Кроме того, Васильев посоветовал Банщиковой избавиться от потертых джинсов. Однако соведущая историка моды, Эвелина Хромченко, утверждала, что наряды из искусственно состаренного денима будут пользоваться особой популярностью.