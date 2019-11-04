Звездный стиль

Банщикова продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки

Актриса из сериала «Ищейка» напомнила верным почитательницам одну из цитат Коко Шанель.

Банщикова продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки
Анна Банщикова (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

44-летняя Анна Банщикова обновила гардероб новыми туфлями, продемонстрировав, с чем сочетать облегающие брюки-дудочки. Актриса из сериала «Ищейка» отдала предпочтение лодочкам на шпильке глубокого изумрудного оттенка, подобрав к образу винный плащ. Знаменитость не скрывает, что тщательно следит за модными тенденциями, стараясь не отставать от коллег по творческой сцене. В комментариях к свежему фото в Instagram Анна привела цитату Коко Шанель.

«Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир», — добавила Банщикова.

Стиль актрисы оценил ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. По его мнению, Анне стоит обратить внимание на палитру синих и голубых оттенков, отказавшись от трендового кораллового цвета.

Анна Банщикова в брюках-дудочках и винном плаще (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

«У актрисы женственная фигура, прекрасная кожа, а главное — у нее есть шарм и невероятная улыбка», — отметил историк моды в своей звездной колонке для 7days.ru.

Кроме того, Васильев посоветовал Банщиковой избавиться от потертых джинсов. Однако соведущая историка моды, Эвелина Хромченко, утверждала, что наряды из искусственно состаренного денима будут пользоваться особой популярностью.

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Александр ВасильевАнна БанщиковаЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стильПрограмма "Модный приговор"
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Банщикова продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки
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