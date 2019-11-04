Звездный стиль

Настя Ивлеева перевоплотилась во Влада Листьева

Телеведущая собралась брать интервью в образе своего легендарного коллеги.

Настя Ивлеева перевоплотилась во Влада Листьева
Настя Ивлеева немного отошла от гламура в сторону истории. Фото: globallookpress.com

Популярный блогер Настя Ивлеева часто радует своих поклонников эпатажными образами, но практически всегда перевоплощается в дерзких блондинок. Для нового видео девушка шагнула дальше и «обзавелась» вихрастыми каштановыми волосами и мужскими очками советского фасона, а также свитером и микрофоном старого образца.

«Вот и настала пора осенних интервью! Благодать!» — написала она, выложив фото в новом образе в Instagram.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева даже в таком образе восхитила своих подписчиков. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Однако, внешний вид Ивлеевой не является набором случайных атрибутов. По хештэгу, оставленному звездой Интернета, становится понятно, что она пытается копировать Владислава Листьева — известного журналиста и телеведущего, убитого в 1995 году. Благодаря нему на отечественном ТВ появились такие передачи, как «Поле чудес», «Звёздный час», «Серебряный шар» и «Угадай мелодию».

Похоже, что она из популярнейших телеведущих современности решила обратиться к истокам профессии.

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Владислав ЛистьевжурналистНастя Ивлеевановый образобраз звездыроссийские телеведущие
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Настя Ивлеева перевоплотилась во Влада Листьева
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