Настя Ивлеева перевоплотилась во Влада Листьева

Популярный блогер Настя Ивлеева часто радует своих поклонников эпатажными образами, но практически всегда перевоплощается в дерзких блондинок. Для нового видео девушка шагнула дальше и «обзавелась» вихрастыми каштановыми волосами и мужскими очками советского фасона, а также свитером и микрофоном старого образца.

«Вот и настала пора осенних интервью! Благодать!» — написала она, выложив фото в новом образе в Instagram.

Однако, внешний вид Ивлеевой не является набором случайных атрибутов. По хештэгу, оставленному звездой Интернета, становится понятно, что она пытается копировать Владислава Листьева — известного журналиста и телеведущего, убитого в 1995 году. Благодаря нему на отечественном ТВ появились такие передачи, как «Поле чудес», «Звёздный час», «Серебряный шар» и «Угадай мелодию».

Похоже, что она из популярнейших телеведущих современности решила обратиться к истокам профессии.