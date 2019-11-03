Нарядившись гориллой, муж Ким Кардашян еле влез в машину

На Хеллоуин богатое семейство американской звезды Ким Кардашян перемерило сразу несколько костюмов. Сначала сама женщина повторила образ героини фильма «Блондинка в законе», затем вся ее чета сфотографировалась в нарядах семейки Флинстоунов, а потом перевоплотилась в жутких насекомых.

Но «просить сладости» у соседей детишки отправились в более милых костюмах, став героями популярного 3D-мультика «Зверопой». Их отец — рэпер Канье Уэст — нарядился в костюм и маску папы-гориллы из этого анимационного произведения, сын Сеинт стал поющей гориллой Джонни, а его сестра Чикаго — панком-дикообразом Эш. На маленького Псалма надели такой же костюмчик, как у папы.

Ким выложила фото семьи в Instagram, отметив, что так они и ходили за сладостями.

«Канье едва мог поместиться в машине», — написала она, намекая на габаритный костюм своего мужа.

Кроме маски и перчаток, рэперу пришлось надеть «живот», чтобы стать похожим на персонажа мульфильма. Но чего не сделаешь ради радости любимых детей!