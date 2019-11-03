Звездный стиль

Ирина Понаровская доказала, что костюмы оверсайз могут быть элегантными

66-летняя певица всегда отличалась изысканным вкусом.

Ирина Понаровская доказала, что костюмы оверсайз могут быть элегантными
Ирина Понаровская. Фото Global look press

Неправильно полагать, что модный сегодня стиль оверсайз подходит только для молодежи. Одежда «не по плечу» — универсальна, а для женщин, которым «немного за 30» — это настоящий подарок судьбы, которым грех не воспользоваться. В таких нарядах любая, даже слегка поплывшая фигура (или не слегка) превращается в хрупкую.

Об этом не раз в эфире «Модного приговора» говорила Эвелина Хромченко. Поняла секрет актуального стиля и Ирина Понаровская, которая в свои 66 лет выглядит просто шикарно.

Своим образом в костюме оверсайз она наглядно продемонстрировала, что этот стиль может быть элегантным и отлично сидеть на фигуре дамы достойного возраста. Заметим, что приятные линии женской фигуры при этом остались вполне очевидными.

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Звездный стильИрина Понаровскаямода и стильоверсайз
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Ирина Понаровская доказала, что костюмы оверсайз могут быть элегантными
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