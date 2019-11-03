Ирина Понаровская доказала, что костюмы оверсайз могут быть элегантными

Неправильно полагать, что модный сегодня стиль оверсайз подходит только для молодежи. Одежда «не по плечу» — универсальна, а для женщин, которым «немного за 30» — это настоящий подарок судьбы, которым грех не воспользоваться. В таких нарядах любая, даже слегка поплывшая фигура (или не слегка) превращается в хрупкую.

Об этом не раз в эфире «Модного приговора» говорила Эвелина Хромченко. Поняла секрет актуального стиля и Ирина Понаровская, которая в свои 66 лет выглядит просто шикарно.

Своим образом в костюме оверсайз она наглядно продемонстрировала, что этот стиль может быть элегантным и отлично сидеть на фигуре дамы достойного возраста. Заметим, что приятные линии женской фигуры при этом остались вполне очевидными.