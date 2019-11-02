Звездный стиль

Бедность – не порок: муза Петросяна накупила дешевых картузов

Татьяну Брухунову нередко осуждают за любовь к излишним тратам.

Бедность – не порок: муза Петросяна накупила дешевых картузов
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

Муза Петросяна Татьяна Брухунова известна своей расточительностью. Огромные средства она спускает на одежду. Одних только осенних пальто у нее в гардеробе не менее 10 штук. И это только те, что она засветила в последние два месяца.

Модница однажды похвасталась, что приобретает вещи исключительно брендовые. Одна только ее сумочка от Dior стоит около 200 тыс. рублей, а вот Prada ей обошлась дешевле – всего-то в 100 тыс. рублей.

Любопытно, что Евгений Ваганович в это время открыто жалуется на безденежье и на то, как бывшая жена Елена Степаненко держит его в черном теле, не допуская до совместно нажитого имущества. Столь противоречивые факты не остались без внимания журналистов.

Возможно из-за этого Татьяна решила умерить уровень своего аппетита (или просто-напросто хвастовства). И рассказала в stories Instagram, как она закупилась модными картузами всего-то по цене около 1 тыс. рублей.

Правда и здесь в Татьяне проснулся шопоголик, поскольку на одном картузе она не смогла остановиться, купив сразу несколько в различных магазинах.

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Звездный стильмода и стильпомощница ПетросянаТатьяна Брухунова
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Бедность – не порок: муза Петросяна накупила дешевых картузов
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