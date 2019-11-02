Звездный стиль

Екатерина Климова сходила на шопинг в образе шахматной королевы

Актриса предстала в стильном платье в крупную клетку.

Екатерина Климова сходила на шопинг в образе шахматной королевы
Екатерина Климова. Фото Global look press

41-летняя актриса Екатерина Климова отправилась за покупками в небанальном образе, который сильно напоминал шахматную королеву. Звезда надела на шопинг облегающее платье с асимметричным низом.

Изюминка образа – крупная черно-белая клетка, точно такая же, как у шахматной доски. Видимо, актриса в этот момент действительно чувствовала себя царственной особой. Разместив в Instagram видео в новом платье, она не забыла «нарядиться» с помощью фотопрограммы также и в золотую корону.

Отметим, что крупная клетка – хоть и крайне актуальный, но довольно рискованный принт. Стилисты его рекомендуют использовать в своем гардеробе хрупким девушкам, поскольку он зрительно увеличивает объемы. На стройной фигуре Екатерины Климовой этот модный эксперимент отразился исключительно позитивно.

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Екатерина Климова сходила на шопинг в образе шахматной королевы
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