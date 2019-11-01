Звездный стиль

Кэти Перри назвала костюм Даши Жуковой на Хеллоуин «лучшим»

А свежеиспеченный муж галеристки облачился в художника.

Кэти Перри назвала костюм Даши Жуковой на Хеллоуин «лучшим»
Даша Жукова выбрала необычный стиль для Хеллоуина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look

Известная российская бизнесвумен Даша Жукова своеобразно отметила Хеллоуин в компании своего нового супруга — греческого миллиардера Ставроса Ниархоса (пара поженилась недавно).

Пока все рядились в ведьм, вурдалаков и зомби, эта семейная чета обратилась к более возвышенным мотивам. Ставрос перевоплотился в художника Боба Росса, а Дарья — в планету Земля. Жукова выложила совместное фото с мужем в их нарядах, на котором создается впечатление, что живописец рисует Землю.

Образы пары оценили многие звезды. Популярная американская певица Кэти Перри написала в комментариях, что это лучшие костюмы. Ее британская коллега Карен Элсон назвала их потрясающими, а актриса Эрин Фостер — гениальными.

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Кэти Перри назвала костюм Даши Жуковой на Хеллоуин «лучшим»
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