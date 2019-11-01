Звездный стиль

Осенний тренд: Александр Васильев напомнил модницам о завивке

Историк моды обратился за консультацией к стилисту-парикмахеру, поделившись с представительницами прекрасного пола советами по уходу за волосами после химической завивки.

Осенний тренд: Александр Васильев напомнил модницам о завивке
Александр Васильев и Эвелина Хромченко (Фото: Globallookpress.com)

Соведущий Эвелины Хромченко и Надежды Бабкиной — Александр Васильев — в рамках рубрики «Модные советы» обратился за консультацией к стилисту-парикмахеру Леониду Романову, поделившись с представительницами прекрасного пола экспертными указаниями по уходу за волосами.

В эфире ток-шоу историк моды напомнил телезрительницам об осеннем тренде на прически, подметив, что особой популярностью в этом сезоне пользуется химическая завивка. По словам Васильева, эта укладка была актуальна еще в 80 и 90-е годы прошлого столетия. И спустя почти тридцать лет, прическа с вьющимися локонами пользуется таким же спросом среди клиенток салонов красоты.

Александр Васильев напомнил о моде на химическую завивку (Фото: кадр из программы «Модный приговор»)

«Бесспорно, завивку можно назвать модным трендом. Однако со временем эта процедура стала более щадящей по отношению к локонам», — отметил Леонид Романов, отвечая на вопрос телеведущего о том, какие изменения произошли в технологическом плане.

По словам стилиста-парикмахера, на сегодняшний день существует огромное количество различных профессиональных составов. Опытные мастера без труда подберут идеальный вариант для каждого типа волос — окрашенные, натуральные или истонченные пряди, густые или тонкие локоны.

При этом эксперт в сфере красоты напомнил, что после мытья головы при химической завивки можно аккуратно расчесать волосы гребешком с крупными зубьями, немного подсушить феном и только потом нанести фиксирующий лак. Особой популярностью пользуется долговременная завивка, которая держится от четырех до шести месяцев. В моде также плавные волны и кудри на мелкие локоны, придающие образу естественность.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стильНадежда БабкинаПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Осенний тренд: Александр Васильев напомнил модницам о завивке
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