Звездный стиль

«Тренер против рефери»: жена Овечкина выбрала сексуальный костюм для Хэллоуина

31 октября во многих странах отмечают праздник - День всех святых. Не остался в стороне и знаменитый российский хоккеист со своей супругой.

«Тренер против рефери»: жена Овечкина выбрала сексуальный костюм для Хэллоуина
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Александр Овечкин состоит в браке с дочкой актрисы Веры Глагольевой — Анастасией Шубской. Пара живет в СЩА, но часто приезжает на родину. Чуть больше года назад у них родился сын Сергей. Девушка не скрывает, что материнство перевернуло ее жизнь. Однако она по-прежнему любит веселиться. Не раз хоккеист снимал на видео зажигательный тверк своей возлюбленной. Не удивительно, что пара не стала оставаться в стороне от празднования Хэллоуина.

Для маскарада супруги выбрали спортивную тематику. 25-летняя Шубская предстала в мини-шортах, полосатой футболке и черных гольфах. Свисток и кепка завершили образ сексуальной судьи. Девушка выглядела очень соблазнительно.  Алая помада, как оказалось, ей очень идет. А Овечкин перевоплотился в тренера. Хоккеист надел ярко-красную ветровку и синие шорты. Наряд дополнили кепка и высокие белые носки.

«Тренер против рефери», — подписала совместный снимок Анастасия.

Поклонники оценили фантазию супругов. «Ну прям американцы», «Ролевые игры», «Клевые», «Вот это судья, ноги отпад», «Шикарная пара», — прокомментировали пост подписчики. К слову, хоккеист и раньше праздновал день всех святых. Они с женой уже перевоплощались в пожарных и в полицейского и преступника. Но похоже своего годовалого сына пара пока не хочет приобщаться к празднику, поэтому для него костюм не был приготовлен.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяЗвездный стильХэллоуин
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«Тренер против рефери»: жена Овечкина выбрала сексуальный костюм для Хэллоуина
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