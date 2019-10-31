«Не хватает нитки жемчуга»: эксперты оценили платье Бондарчук в стиле ретро

Светлана Бондарчук всегда откровенна со своими поклонниками. Недавно 50-летняя знаменитость призналась, что колет ботокс. Также хорошо выглядеть ей помогает правильное питание и йога. В ее рационе всегда есть мясо, овощи и рыба, но иногда она балет себя фаст-фудом. Светская львица также умеет подбирать себе яркие образы, чтобы выгодно показать свою фигуру.

Так, накануне Светлана загрустила и решила вспомнить, как провела вечер в компании своего возлюбленного Сергея Харченко. Они не так давно сходили в один из столичных караоке-клубов, где смогли повеселиться. Бизнесвумен облачилась в стильное платье с бахромой и глубоким декольте, которое переливалось на свету. Образ она дополнила золотыми туфлями. С каждым движением Бондарчук ее наряд оживал. Не удивительно, что она много танцевала, пока ее спутник потягивал шампанское из бокала.

Поклонники пришли в восторг от образа светской львицы. они одарили ее комплиментами. Для портала Teleprogramma.pro своим мнением о наряде Светланы поделилась Елена Бестави — эксперт по имиджу и стилю.

«Она выглядит великолепно. Само платье — трендовое. Вот эти все блестинки, движущиеся детали, это все сейчас модно», — рассказала Елена.

По ее словам, образ Бондарчук напоминает платья из 20-х годов, которые можно было сочетать с повязками на голове и даже перьями. «Мне не хватает нитки жемчуга, такой длинной-длинной, которая бы свисало. Тогда это было бы ближе к стилистике 20-х годов. Но она подошла к образу современно. Ее прическа с добавленными прядями, которые напоминают эти ниточки с блестками. Очень стильно все получилось», — отметила эксперт.

Стилист Сергей Никулин согласился с Бестави. «На Светлане присутствуют все тренды, которые сейчас есть», — заявил он. По словам эксперта, платье-дождик выглядит лаконично и сдержанно, но при этом акцентно. «Нашу героиню сразу видно из толпы. Эта блестящая фактура, играющее платье, оно конечно ее выделяет из массы», — заметил Никулин. У него вызвало восхищение даже то, что у Бондарчук идеально подошел к образу цвет волос и укладка.