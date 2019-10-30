Звездный стиль

Мнение психолога: чтобы улучшить настроение, женщине нужно приодеться

Ксения Ульянова оказалась солидарна с телеведущей Эвелиной Хромченко.

Мнение психолога: чтобы улучшить настроение, женщине нужно приодеться
Наряжайтесь! Фото Global look press

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко заявила во время эфира, что одежда может творить чудеса с эмоциональным состоянием женщины. Teleprogramma.pro решила узнать, согласится ли с такой теорией эксперт в области женской психологии.

«Я всегда говорила и буду говорить: чем женщине хуже, тем лучше она должна выглядеть», — сказала Хромченко.

По ее мнению, женщина сразу становится благостной, как только ее облик преображается в лучшую сторону.

Женский психолог Ксения Ульянова оказалась солидарной с мнением модного эксперта.

«В одежде, которая нравится, женщина демонстрирует уверенную походку, расправленные плечи, другое выражение лица. Это начинают считывать и окружающие. Тем самым мы получаем более благоприятную реакцию на нас», — сказала Ксения.

Хвалите себя! Фото
Хвалите себя! Фото Globallookpress

По словам психолога, получая комплименты, женщина испытывает удовольствие и у нее сразу же повышается настроение. Да и сам подбор гардероба, предвкушение чего-то нового, улучшает эмоциональное состояние. Ведь, уделяя себе любимой внимание, прекрасная половина человечества психологически поглаживает себя. А комплименты женщине нужны и от самой себя тоже.

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Тэги:

мода и стильПрограмма "Модный приговор"психологЭвелина Хромченко
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Мнение психолога: чтобы улучшить настроение, женщине нужно приодеться
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