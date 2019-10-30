Звездный стиль

Хромченко дала совет, как носить леопардовый принт пышным дамам

Звериный окрас может превратить женщину с формами в вульгарную особу.

Хромченко дала совет, как носить леопардовый принт пышным дамам
Эвелина Хромченко скриншот программы "Модный приговор"

«Почему-то пышные женщины любят звериные принты и часто их используют в одежде», — сказала Teleprogramma.pro стилист Вика Майорова. Она посоветовал быть осторожнее с ними, поскольку леопард, змея или зебра легко превращают дам с аппетитными формами в вульгарных особ.

Их формы, и без того выдающиеся, дополнительно подчеркиваются этим модным, но таким непростым рисунком. Поэтому пышкам стоит сглаживать и уравновешивать излишнюю хищность какими-то нейтральными элементами.

Один из эффективных примеров продемонстрировала Эвелина Хромченко в шоу «Модный приговор».

"Модный приговор". Фото
Звериный окрас может превратить женщину с формами в вульгарную особу. «Модный приговор», стоп-кадр

«Посмотрите, как стилисты распорядились леопардом в адрес этой роскошной женщины. Во-первых, этот леопард нанесен на очень тонкую ткань, поэтому он выглядит так, будто прикрыт дымкой. Во-вторых, у этого леопарда есть нижний слой. Он не прозрачный, черный и за счет этого «держит ситуацию». Таким образом, леопард не выглядит здесь вульгарно. И если вы сложены также, как наша героиня, пусть у вас тоже возникнет плащ-дымка, плащ-платок, покрытый леопардом хоть сверху до низу», — прокомментировал модный эксперт.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко дала совет, как носить леопардовый принт пышным дамам
Интересно?
Поделись с друзьями: