Хромченко дала совет, как носить леопардовый принт пышным дамам

«Почему-то пышные женщины любят звериные принты и часто их используют в одежде», — сказала Teleprogramma.pro стилист Вика Майорова. Она посоветовал быть осторожнее с ними, поскольку леопард, змея или зебра легко превращают дам с аппетитными формами в вульгарных особ.

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Их формы, и без того выдающиеся, дополнительно подчеркиваются этим модным, но таким непростым рисунком. Поэтому пышкам стоит сглаживать и уравновешивать излишнюю хищность какими-то нейтральными элементами.

Один из эффективных примеров продемонстрировала Эвелина Хромченко в шоу «Модный приговор».

«Посмотрите, как стилисты распорядились леопардом в адрес этой роскошной женщины. Во-первых, этот леопард нанесен на очень тонкую ткань, поэтому он выглядит так, будто прикрыт дымкой. Во-вторых, у этого леопарда есть нижний слой. Он не прозрачный, черный и за счет этого «держит ситуацию». Таким образом, леопард не выглядит здесь вульгарно. И если вы сложены также, как наша героиня, пусть у вас тоже возникнет плащ-дымка, плащ-платок, покрытый леопардом хоть сверху до низу», — прокомментировал модный эксперт.