Профессиональные хитрости: стилисты научили прятать полноту под одеждой

В эфире «Модного приговора» ведущая Эвелина Хромченко дала ценный совет дамам, которые хотят скрыть пару-тройку лишних килограммов. Отличный способ – надеть костюм полуприталенного силуэта.
«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят «я жирная — я жирная — я жирная», имейте ввиду – полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — объяснила Эвелина Хромченко.
Стилист Вика Майорова рассказала Teleprogramma.pro, что пополневшим женщинам не стоит бояться покупать одежду размером больше, поскольку облегающие силуэты только подчеркнут лишние килограммы. И посоветовала обратить внимание на вещи oversize, которые скрывают объемы. Кроме того, хорошо прячут недостатки фигуры удлиненные жакеты или кардиганы, накинутые поверх блуз или платьев.
«Я бы не советовала также надевать безумно высокие каблуки дамам, у которых очень объемный верх, надеясь, что они вытянут силуэт. Ноги станут длиннее, но и верх станет еще объемнее», — прокомментировал стилист.