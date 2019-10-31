Профессиональные хитрости: стилисты научили прятать полноту под одеждой

В эфире «Модного приговора» ведущая Эвелина Хромченко дала ценный совет дамам, которые хотят скрыть пару-тройку лишних килограммов. Отличный способ – надеть костюм полуприталенного силуэта.

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят «я жирная — я жирная — я жирная», имейте ввиду – полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — объяснила Эвелина Хромченко.

Стилист Вика Майорова рассказала Teleprogramma.pro, что пополневшим женщинам не стоит бояться покупать одежду размером больше, поскольку облегающие силуэты только подчеркнут лишние килограммы. И посоветовала обратить внимание на вещи oversize, которые скрывают объемы. Кроме того, хорошо прячут недостатки фигуры удлиненные жакеты или кардиганы, накинутые поверх блуз или платьев.