Стилиста о многослойном образе Ксении Собчак: «Укорачивает визуально»

Ксения Собчак в этом году во второй раз вышла замуж. Она сменила несколько свадебных нарядов. Платье для венчания было сшито специально для телеведущей. Оно было лаконичным белым без излишков. До сих пор многие обсуждают пышное торжество и образы невесты. А тем временем сама светская львица уже в статусе жены то и дело демонстрирует поклонникам осенние образы, а накануне она посетила презентацию свадебных платьев бутика Edem.

Для выхода в свет Ксения выбрала необычный наряд. Она надела белое пальто в пол с декором в виде цветов пудрового цвета. Объемные рукава создали эффект оверсаз, как и подол, который лежал на полу. Звезда поздравила Алену Демидову с успешной презентацией.

«Как всегда очень тёплая атмосфера, шикарные ткани и роскошная коллекция», — отметила Собчак.

Поклонники удивились такому праздничному нарду телеведущей. При этом многие отметили, что образ очень идет светской львице. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта касательно наряда Ксении.

«Если говорить про последний выход Собчак, то я бы назвала его таким хорошим, удачным, но не идеальным. У меня вопросы вызвало то, что она решила сделать образ многослойным. Под этим красивым пальто-платьем свободного кроя была рубашка. То ли она пришла в ней и накинула пальто сверху или это была такая задумка, мне непонятно. Но так как пальто монохромное молочного оттенка с таким сложным интересным воланом, то я бы отказалась от рубашки, потому что эта многослойность создавала пятно сверху, плотное, которое укорачивало еще визуально», — высказалась селебрити стилист Лина Дембрикова.

Также ведущая, шеф-стилист программы «Перезагрузка» на ТНТ отметила, что в целом образ Собчак ей понравился. Смущение у нее вызвал свободный крой наряда. Стилист предложила добавить к пальто пояс, чтобы выделить силуэт. «Молочные оттенки Ксении очень идут. Они делают ее более свежей, более легкой по силуэту, поэтому к цвету у меня вопросов нет. Он удачный», — добавила Лина.