«Очень экстравагантно»: стилист оценила образ Муцениеце с леопардовым платьем

Агата Муцениеце является не только актрисой, но и женой Павла Прилучного, поэтому она постоянно находится в центре внимания. В 30 лет девушка имеет двоих детей, но это не мешает ей строить карьеру и следить за своей внешностью. Минувшим летом она позволила себе расслабиться и набрала несколько лишних килограммов на отдыхе. В итоге появились слухи, что артистка ждет еще одного ребенка, но звезда была вынуждена признаться, что просто поправилась.

Теперь Агата прибегает к различным хитростям, чтобы скрыть изъяны. Не так давно она вышла в свет с Прилучным. Пара предпочла стиль total black. Как известно, черный стройнит, поэтому актрисы смотрелась выигрышно в кожаных лосинах и удлиненном пиджаке. А накануне Муцениеце уже в одиночестве посетила презентацию свадебной коллекции платьев от бутика Edem. Для появления на публике она выбрала крайне смелый наряд.

Артистка предстала в легком приталенном платье с леопардовым принтом и рюшами в районе декольте. Наряд с поясом и причудливой вставкой в виде изображения денежных купюр в области декольте, смотрелось необычно. Образ Агата дополнила черными босоножками и едва заметным макияжем. Волосы она предпочла завить в кудри. Поклонники были удивлены таким выбором наряда. Многие снова заговорили о беременности звезды, а другие назвали стиль девушки «бабушкиным».

Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта об образе Муцениеце.