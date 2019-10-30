Звездный стиль

«Очень экстравагантно»: стилист оценила образ Муцениеце с леопардовым платьем

Актриса вызвала негодование у некоторых поклонников выбором наряда, но у эксперта нашлось этому объяснение.

«Очень экстравагантно»: стилист оценила образ Муцениеце с леопардовым платьем
Агата Муцениеце. фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце является не только актрисой, но и женой Павла Прилучного, поэтому она постоянно находится в центре внимания. В 30 лет девушка имеет двоих детей, но это не мешает ей строить карьеру и следить за своей внешностью. Минувшим летом она позволила себе расслабиться и набрала несколько лишних килограммов на отдыхе. В итоге появились слухи, что артистка ждет еще одного ребенка, но звезда была вынуждена признаться, что просто поправилась.

Теперь Агата прибегает к различным хитростям, чтобы скрыть изъяны. Не так давно она вышла в свет с Прилучным. Пара предпочла стиль total black. Как известно, черный стройнит, поэтому актрисы смотрелась выигрышно в кожаных лосинах и удлиненном пиджаке. А накануне Муцениеце уже в одиночестве посетила презентацию свадебной коллекции платьев от бутика Edem. Для появления на публике она выбрала крайне смелый наряд.

Артистка предстала в легком приталенном платье с леопардовым принтом и рюшами в районе декольте. Наряд с поясом и причудливой вставкой в виде изображения денежных купюр в области декольте, смотрелось необычно. Образ Агата дополнила черными босоножками и едва заметным макияжем. Волосы она предпочла завить в кудри. Поклонники были удивлены таким выбором наряда. Многие снова заговорили о беременности звезды, а другие назвали стиль девушки «бабушкиным».

Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта об образе Муцениеце.

«Очень экстравагантное платье выбрала Агата. Особенно учитывая повод — презентация свадебных нарядов. Эпатирующий образ и если цель была удивить, то она достигнута. С точки зрения фасона — платье безусловно идёт Агате. И в целом, образ скорее удачный. Но что-то мне подсказывает, что леопардовое платье с принтом долларов выбрали не ради красоты», — пояснила стилист Олеся Чех.

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«Очень экстравагантно»: стилист оценила образ Муцениеце с леопардовым платьем
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