«Маркетологи придумали»: Хромченко объяснила, чем экокожа отличается от кожзама

Долгое время искусственную кожу называли «кожзамом», однако сейчас это понятие сошло на нет. И на его смену пришло другое — «экокожа». На шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко объяснила, в чем их различие.

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Оказалось, что ни в чем. Просто слово «кожзам» долгое время ассоциировалось с чем-то дешевым и непрестижным, с чем-то заменяющим дорогой красивый материал. В настоящее время искусственную кожу научились делать очень качественной, практически ничем не уступающей по своему внешнему виду от натуральной. Поэтому маркетологи, изменили название на «экокожу», добавив модную приставку «эко».

Хромченко при этом предостерегла думающих об окружающей среде людей, чтобы они не покупались на эту мнимую экологичность, ведь натуральная кожа разлагается в отличие от искусственной, да и ее производство наносит меньший ущерб атмосфере, чем изготовление синтетических материалов.