Звездный стиль

«Маркетологи придумали»: Хромченко объяснила, чем экокожа отличается от кожзама

Телеведущая также рассказала о мнимой заботе об окружающей среде.

«Маркетологи придумали»: Хромченко объяснила, чем экокожа отличается от кожзама
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор" на Первом канале

Долгое время искусственную кожу называли «кожзамом», однако сейчас это понятие сошло на нет. И на его смену пришло другое — «экокожа». На шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко объяснила, в чем их различие.

Экокожа. Стоп-кадр "Модного приговора". Фото
Экокожа. Стоп-кадр «Модного приговора»

Оказалось, что ни в чем. Просто слово «кожзам» долгое время ассоциировалось с чем-то дешевым и непрестижным, с чем-то заменяющим дорогой красивый материал. В настоящее время искусственную кожу научились делать очень качественной, практически ничем не уступающей по своему внешнему виду от натуральной. Поэтому маркетологи, изменили название на «экокожу», добавив модную приставку «эко».

Хромченко при этом предостерегла думающих об окружающей среде людей, чтобы они не покупались на эту мнимую экологичность, ведь натуральная кожа разлагается в отличие от искусственной, да и ее производство наносит меньший ущерб атмосфере, чем изготовление синтетических материалов.

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Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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«Маркетологи придумали»: Хромченко объяснила, чем экокожа отличается от кожзама
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