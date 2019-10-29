Звездный стиль

Модный прокол: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь

Компанию модели на балу составил муж Том Каулитц и его брат Билл. Они были в восторге от того, как выглядела Хайди.

Модный прокол: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
Хайди Клум и Том Каулитц. фото: globallookpress.com/

46-летняя Хайди Клум в этом году вышла замуж. Ее избранником стал 30-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel — Том Каулитц (Tom Kaulitz). Торжество состоялось в конце лета у берегов Италии ра легендарной яхте Christina O. Примечательно, что несмотря на разницу в возрасте, влюбленные счастливы вместе.

Накануне в Нью-Йорке состоялась церемонию награждения филантропов, которые сделали вклад в поддержку исследований рака. Благотворительный фонд Gabrielle’s Angel Foundation не первый год по этому случают устраивает Angel Ball. Его посетили многие звезды, включая Хайди. Модель выбрала для светского раута оригинальное полупрозрачное платье со шлейфом и причудливыми длинными рукавами. Наряд, созданный нидерландским дизайнером Ирис Ван Герпеном, подчеркнул стройную фигуру Клум, но зрительно «сплющил» ее грудь.

Супруг знаменитости предпочел синий костюм и темную рубашку. Также пару сопровождал брат-близнец Тома Билл. Он выглядел очень стильно в костюме с брюками клеш. Они с удовольствием позировали фотографам. Хайди постоянно кружилась, демонстрируя всю свою женственность. Поклонники считают, что рядом с Каулитцем модель буквально расцвела. Ее воздушный наряд произвел фурор на мероприятии. Она стала самой яркой звездой бала.

Отметим, что на гала-вечер также пришла Ники Хилтон-Ротшильд. Светская львица предпочла облегающее платье-бюстье в пол, усыпанное мелкими пайетками. А модель Кока Роша облачилась в платье со шлейфом по фигуре нежно-голубого цвета, которое создавало девушке неудобства при ходьбе.

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Звездный стильТом КаулитцХайди Клум
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Модный прокол: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
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