Стилист раскритиковала look Водяновой, но похвалила ее сапоги карамельного цвета

Наталья Водянова уже вторую неделю путешествует с детьми. Она знакомит старших наследников с культурой своей страны. Модель успела показать им Сочи, горы в Адыгее, привела их на свадьбу во Владикавказе, и накануне звездная семья добралась до Аланского женского монастыря в Осетии. Там девушка посетила храм и даже наколола дрова. Топор в руки взяли и сыновья знаменитости Лукас и Виктор.

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Обычно Наталья всегда одевается стильно. Для посещения святого места она выбрала трендовый, но сдержанный образ. Модель предстала в юбке миди с цветочным принтом, клетчатой темной блузке, поверх которой надела пуховую жилетку цвета хаки. Завершили образ сапоги карамельного цвета на шпильке. Поклонники отметили, что Водянова выглядит очень женственно.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать у эксперта мнение об образе звезды. Стилист Анна Якимова считает, что у Наталья подходящий наряд для ситуации, но в целом было допущено несколько ошибок.

«В обычной жизни я бы не советовала женщинам так одеваться, потому что выглядит это, мягко говоря, не очень. Все цвета мрачные, они добавляют возраста, а темная юбка в такой расцветке абсолютно не красит Водянову. На ней надет пуховик снова темный. Такие вещи не носят поверх одежды. Это пуховик под пальто. Его используют для тепла, надевая нижним слоем. Носить его как отдельный предмет гардероба не принято», — высказалась Якимова.

При этом эксперт подчеркнула, что Наталья выбрала актуальные сапоги с широким голенищем яркого цвета. «Сапоги абсолютно соответствуют трендам сезона. И на мой взгляд — это самая выигрышная деталь в ее образе», — подчеркнула Анна. Примечательно, что во многом ее мнение совпало с другим стилистом Олесей Чех. Девушка также считает пуховую жилетку не самым удачным выбором. Она предложила ее заменить пиджаком в стиле оверсайз.