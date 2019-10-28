Барановская поддержала подругу в платье-тренче самого модного цвета сезона

Телеведущая пришла в трендовом наряде на презентацию ателье Инны Жирковой.

Юлия Барановская решила выделиться на вечеринке в честь открытия бренд-ателье Инны Жирковой, супруги известного футболиста Юрия Жиркова. Звезда пришла в умопомрачительно красно-оранжевом платье.

Этот оттенок оранжевого считается самым актуальным в сезоне 2019-2020. Не удивительно, что взгляды многих гостей были прикованы к телеведущей.

Модель платья тоже отличалась оригинальностью. Верх наряда дизайнер выполнил из прозрачной ткани, подчеркнув изящество плеч Юлии. Талию звезда выделила с помощью пояса с пряжкой.

Отметим, что на этой же вечеринке Виктория Лопырева тоже выбрала прозрачный наряд. Она надела пудровое боди, которое продемонстрировало великолепную фигуру модели.