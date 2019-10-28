Звездный стиль

Хитрый ход: Хромченко научила грамотно скрывать лишний вес

Для этого нужно всего лишь выбрать одежду не своего размера.

Хитрый ход: Хромченко научила грамотно скрывать лишний вес
Эвелина Хромченко на "Модном приговоре", стоп-кадр

В программе «Модный приговор» от 28 октября участница шоу пожаловалась, что недовольна своим внешним видом, заявив, что хотела бы выглядеть менее полной. Историк моды Александр Васильев посоветовал ей сесть на диету. Ведущая Эвелина Хромченко позволила себе не согласиться с коллегой.

"Модный приговор", стоп-кадр. Фото
«Модный приговор», стоп-кадр

Она заявила, что гостье нужно просто надеть более объемную куртку. Модный в наше время стиль oversize идеально вписывается в эту концепцию.

«Мы на этом примере видим, что куртка своего размера, даже если она скроена свободно, не обеспечивает ощущения хрупкости. А вот куртка большего размера, вне зависимости от того, какой он у вас, сделает из любой женщины Дюймовочку», — прокомментировала Эвелина.

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Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Хитрый ход: Хромченко научила грамотно скрывать лишний вес
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