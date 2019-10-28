Хитрый ход: Хромченко научила грамотно скрывать лишний вес

Для этого нужно всего лишь выбрать одежду не своего размера.

В программе «Модный приговор» от 28 октября участница шоу пожаловалась, что недовольна своим внешним видом, заявив, что хотела бы выглядеть менее полной. Историк моды Александр Васильев посоветовал ей сесть на диету. Ведущая Эвелина Хромченко позволила себе не согласиться с коллегой.

Она заявила, что гостье нужно просто надеть более объемную куртку. Модный в наше время стиль oversize идеально вписывается в эту концепцию.