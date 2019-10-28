Звездный стиль

«Классное сочетание цветов»: стилист оценила новый образ Климовой

Олеся Чех разобрала выбор актрисой коричнево-бордового сочетания в одном комплекте одежды.

«Классное сочетание цветов»: стилист оценила новый образ Климовой
Екатерина Климова. Фото Global look press

Екатерина Климова отметилась на прогулке в стильном образе. Комплект полностью состоял из двух актуальных оттенков сезона – коричневого и бордового. Teleprogramma.pro попросила оценить образ звезды стилиста Олесю Чех (@stylist_chekh).

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

Эксперт пришла к выводу, что для прогулки комплект из коричневого пальто, брюк и сумки вместе с бордовыми свитером и кроссовками – выглядит вполне достойно.

«Классное сочетание цветов. Но я бы подобрала более актуальную обувь. Сюда подойдут фавориты сезона – казаки или грубые ботинки на шнурках. По поводу пальто могу сказать следующее: длина отличная, но слишком много углов, для мягкой внешности Екатерины – нужны более плавные объемные линии. Кожаные брюки – отлично, то, что нужно в этом сезоне», — сказала Олеся Чех.

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Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЗвездный стильклимовамода и стиль
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«Классное сочетание цветов»: стилист оценила новый образ Климовой
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