«Классное сочетание цветов»: стилист оценила новый образ Климовой

Екатерина Климова отметилась на прогулке в стильном образе. Комплект полностью состоял из двух актуальных оттенков сезона – коричневого и бордового. Teleprogramma.pro попросила оценить образ звезды стилиста Олесю Чех (@stylist_chekh).

Эксперт пришла к выводу, что для прогулки комплект из коричневого пальто, брюк и сумки вместе с бордовыми свитером и кроссовками – выглядит вполне достойно.