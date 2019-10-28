«Прошу любить и жаловать»: Киркоров похвастался новым костюмом перед американцами

Известный модник Филипп Кироков в эти дни ходит щеголем по Нью-Йорку. Российский певец одевается ярко и броско, и только в брендовые вещи. 28 октября он похвастался в Instagram еще одним костюмом, который смог приобрести до старта продаж самой коллекции. Это творение французского дизайнера Джамбаттисты Валли. Его новая линейка одежды поступит в магазины только 7 ноября.

«Но уже сегодня, до закрытых презентаций, я стал обладателем главной модели коллекции. Прошу любить и жаловать», — написал Киркоров в социальной сети.

Певец выложил несколько своих фотографий в новом костюме, причем в разных точках Нью-Йорка. Выходит, российский артист не только раньше всех урвал брендовую вещь, но и успел знатно «выгулять» ее по американскому мегаполису. Ну что тут скажешь? Любитель похвастаться наш Филипп.

Здесь очень уместно вспомнить строчку из совместной песни Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный».