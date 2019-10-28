Звездный стиль

«Прошу любить и жаловать»: Киркоров похвастался новым костюмом перед американцами

Певцу удалось купить брендовую одежду до старта продаж коллекции.

«Прошу любить и жаловать»: Киркоров похвастался новым костюмом перед американцами
Филипп Киркоров щеголяет по Америке в брендовой одежде. Фото: globallookpress.com/

Известный модник Филипп Кироков в эти дни ходит щеголем по Нью-Йорку. Российский певец одевается ярко и броско, и только в брендовые вещи. 28 октября он похвастался в Instagram еще одним костюмом, который смог приобрести до старта продаж самой коллекции. Это творение французского дизайнера Джамбаттисты Валли. Его новая линейка одежды поступит в магазины только 7 ноября.

«Но уже сегодня, до закрытых презентаций, я стал обладателем главной модели коллекции. Прошу любить и жаловать», — написал Киркоров в социальной сети.

Певец выложил несколько своих фотографий в новом костюме, причем в разных точках Нью-Йорка. Выходит, российский артист не только раньше всех урвал брендовую вещь, но и успел знатно «выгулять» ее по американскому мегаполису. Ну что тут скажешь? Любитель похвастаться наш Филипп.

Здесь очень уместно вспомнить строчку из совместной песни Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный».

«Всё, что выйдет в «Луи», мы уже купили», — поет в этом треке артист.

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Тэги:

Америкадизайнерская одеждадизайнерские вещиЗвездный стильНью-ЙоркФилипп Киркоров
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«Прошу любить и жаловать»: Киркоров похвастался новым костюмом перед американцами
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