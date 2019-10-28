Family look: Брэдли Купер подобрал для себя и дочери одну цветовую гамму

В основном наряд состоял из черных оттенков.

44-летний актер Брэдли Купер попал в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, держа за руку 2-летнюю дочь Лею. Внимание привлек тот факт, что молодой отец выбрал для себя и наследницы семейный look в одной цветовой гамме.

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Наряд пары состоял фактически всего из двух тонов – черного и белого. Это сочетание считается классическим и всегда смотрится выигрышно. Классический стиль Брэдли соединил с партикулярным. Он надел костюм-двойку с белой рубашкой, сочетав ее с бейсболкой, повернутой козырьком назад.

На Лее поверх традиционного платья с юбкой-плиссе оказалась утепленная безрукавка. Папа заботливо одел дочь в теплые белые колготы и черные кроссовки.

Отметим, что матери Леи, российской супермодели Ирины Шейк, рядом не оказалось.