Звездный стиль

Жасмин «сделала» осиную талию с помощью пояса-корсета

Певица очень похорошела и постройнела за последнее время.

Жасмин «сделала» осиную талию с помощью пояса-корсета
Жасмин. Фото Global look press

Певица Жасмина блистала на праздновании 10-летия «Крокус Сити Холла» в черном вечернем платье в пол, поражая поклонников своим цветущим видом, свежестью и стройностью. Отчасти эффект создал искусный пояс-корсет, отделанный кожей.

Он великолепно вписался в созданный Жасмин образ. Декольте платья эффектно обнажило красивую линию плеч звезды российской сцены. Отливающий орнамент вечернего гардероба отлично сочетался с блеском кожи пояса.

Певица не стала к такому пышному наряду подбирать заметные украшения, ограничившись бриллиантами в ушах, тонкими золотыми браслетами на запястье и кольцом на руке.

Отметим, что певица довольно часто выбирает черный look для выхода в свет. Недавно она появилась в total black на дне рождения своей сестры Элеоноры и на веселом девичнике в компании с Аликой Смеховой, Анной Семенович и Татьяной Навка.

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ЖасминЗвездный стильмода и стильпевица Жасмин
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Жасмин «сделала» осиную талию с помощью пояса-корсета
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