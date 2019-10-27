Ну чистая змея: Водонаева полностью облачилась в звериный принт

Звериный принт, прочно обосновавшись на одежде модниц, перешагнул в этом сезоне на обувь. Сапоги из экзотической кожи или ее имитации в сезоне 2019-2020 – на пике популярности. Чувствуя это веяние моды, Алена Водонаева решила примерить его на себя.

Судя по всему, девушке показалось, что экзотики мало не бывает – и облачилась в змею полностью. На программу «Тема» на Ру.ТВ в качестве гостьи журналистка явилась в змеином пальто и таких же хищных сапогах. Впрочем, чему удивляться? Ведь Алена и сама похожа на это животное – такая же гибкая, умная и опасная.

О своей привязанности к звериным принтам звезда рассказала в своем блоге. Оказывается, еще в школе она приходила на занятия, нарядившись в леопардовую одежду. Одноклассники ее тогда не понимали…

«Сейчас, если я так прихожу, никто больше не смеется. Всем страшно. А где мои одноклассники, я понятия не имею», — написала она.

Кто бы сомневался!