Секс-шоп отдыхает: на концерт Муз-ТВ Семенович пришла в образе медсестры

Музыкальный канал Муз-ТВ отметил свое 23-летие в концертном зале Кремля. На сцене выступали многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса, и каждая из них старалась превзойти другую. Причем не только вокальными данными, но и нарядами.

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Анна Семенович решила привлечь к себе внимание образом сексуальной медсестры. Заметим, что таким стилем не радовала даже Эвелина Бледанс в пору выхода знаменитой передачи «Маски-шоу».

Все в образе певицы было либо минимально до предела, либо максимально до невозможности – на радость мужчин, на зависть женщин. Экстремально короткое платье с выдающимися частями тела в области груди певица сочетала с чулками в сетку и туфлями на высоком каблуке. Шею, вместо ожерелья, Семенович украсила стетоскопом.