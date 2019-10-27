Бузова опять забыла юбку: на Муз-ТВ певица выступила в боди

Кажется, Ольге Бузовой в детстве родители забыли сказать, что с кофточками и боди девушки обычно носят брюки или юбки. А иначе, как объяснить тот факт, что 99% нарядов шоувумен состоят практически из одних трусов? На дне рождения Муз-ТВ Бузова не стала изменять себе.

На праздничную сцену Кремля звезда вышла в диковинном боди, у которого бархат со стразами перемежался с прозрачной тканью. Ноги певица украсила лаковыми сапогами-чулками на подвязках.

Бузова не забыла отметить, что она является «вишенкой на торте» этого праздника. И нисколько не солгала, ведь именно ей отвели почетную роль завершить торжественный концерт. Не мудрено – все-таки недавно Олю признали «Певицей года» на премии Оксаны Федоровой «Прорыв года».

А вам нравится пение и стиль Ольги Бузовой?