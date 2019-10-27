Блеск, лак, экзотика: какие сапоги выбрали на осень Маликова, Водонаева и Чехова

Кто из звезд может стать примером, а на кого лучше не ориентироваться, узнаем из разбора Сергея Никулина.

В этом сезоне дизайнеры возвели сапоги практически в культ. Это не просто обувь — это главный акцент гардероба. Стилист и дизайнер Сергей Никулин (Nikulin84) рассказал Teleprogramma.pro о главных тенденциях моды в этом сезоне на сапоги.

Итак, первый тренд – это экзотическая кожа вроде змеиной, крокодильей или страусовой. Второй – модельные каблуки необычной формы, фактуры или отделки. Третий – цветочный принт. Четвертый – максимально блестящие модели (в пайетках, стразах, лаке или с люрексом). Пятый – светлые цвета (белые, молочные или дымчато-серые). Шестой – модели гармошкой, с максимальным количеством складок (привет из 80-х, отчасти из 90-х). И седьмой тренд – большое количество застежек, пряжек или ремешков на сапогах.

А теперь давайте посмотрим, какие сапоги в этом сезоне выбрали звезды российского шоу-бизнеса.

Просто блестяще!

«Валерия в обойме моды – она выбрала сапоги с блестящей фактурой. Потрясающая подборка, сыгранная на мелочах: пряжка ремня сочетается с сапогами, рюкзак – с кофточкой. И все это по цветовой гамме собирает плащ», — прокомментировал Сергей Никулин.

Алена Водонаева тоже предпочла в этом сезоне тренд на блеск. «Сочетание фактур и цветов – прекрасное, но я бы все-таки разбавил больше количество блестящих элементов матовыми вещами», — считает стилист.

Виктория Дайнеко приобрела для этой осени желтые ботфорты и заслужила похвалу стилиста. «Очень крутые сапоги, привлекают внимание своим цветом. Комплект хорошо подобран: есть яркий акцент и второстепенные оттенки в рубашке. «Сапоги трендовые, их можно спустить и сделать «гармошки», — сказал эксперт.

«На Жасмин модные светлые сапоги. Комплект подобран очень хорошо, ничего лишнего», — прокомментировал Сергей Никулин.

Почти классика

Анфиса Чехова подобрала к алому кардигану и черным легинсам модные сапоги-гармошки. «Красное с черным – классическое сочетание», — заметил наш эксперт.

Образ Анны Цукановой-Котт стилист назвал классическим. «Сапоги-чулки должны быть у каждой девушки в гардеробе, это как костюм – вне времени и моды. С высоким голенищем и относительно острыми носками – это уже классика», — заявил Сергей Никулин.

На Сати Казановой – классические полусапожки, которые не относятся к экстрамодным сюжетам. Внутри комплекта они прекрасно вписались.

Вне трендов, но неплохо

Анна Бузова, выбирая между модой и удобством предпочла второе. «Для повседневной носки – вполне подходящие угги. По цветовой гамме – все отличной сочетается», — прокомментировал дизайнер.

Светлана Бондарчук уже не в первый раз продемонстрировала привязанность к ковбойскому стилю. Сегодня его нет на мировых подиумах, но никто не запрещает формировать собственные образы. «К образу нет никаких претензий: хорошее сочетание фактур и фасонов. Ковбойские сапоги, как классический костюм, вне времени и тенденций», — сказал Сергей Никулин.

«Для тинейджеров пойдет»

«Устинья Малинина собрала очень сложный образ, который ко взрослой моде не имеет отношения. По тенденции обувь можно отнести к сапогам с большим количеством пряжек и декоративных элементов», — прокомментировал стилист.

«Я бы не рассматривал look Стешы Маликовой как пример, поскольку здесь много чего лишнего. Но для тинейджерского стиля пойдет. Сапоги не имеют отношения к модным тенденциям, но в рамки образа их вписать можно», — считает эксперт.