Звездный стиль

Валерия поддержала тренд на лаковые сапоги

Красная куртка из кожи великолепно подчеркнула точеную фигуру певицы.

Валерия поддержала тренд на лаковые сапоги
Валерия. Фото: КП /Наталья Афанасьева

Певица Валерия пришла на 10-летие «Крокус Сити Холла» в стильном лаковом образе. Она надела сразу две блестящие кожаные вещи: красную куртку и сапоги.

Стилист Сергей Никулин в интервью Teleprogramma.pro отнес лаковые сапоги к одним из самых главных трендов этой осени. Плюс ко всему, певица приспустила мягкие голенища обуви, тем самым создав модную в этом сезоне «гармошку» на сапогах.

Модный эксперт также отметил и другой образ Валерии. К одежде разных оттенков коричневого певица подобрала золотые сапоги. Они, как оказалось, тоже крайне актуальны в сезоне 2019-2020. Как заметил Сергей Никулин, звезда обладает великолепным вкусом, продумывая даже такие мелочи, как соотношение фурнитуры и аксессуаров.

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Валерия поддержала тренд на лаковые сапоги
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