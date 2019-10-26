Рудковская устроила «сказочную» фотосессию в платье со шлейфом

Яна Рудковская не скрывает, что у нее есть несколько нарядов, которые останутся с ней на всю жизнь. Одно из них — голубое пышное бальное платье с открытыми плечами любимого дизайнера светской львицы Александра Терехова. В нем она представала несколько раз. Недавно продюсер достала его из своей гардеробной для съемки ролика нового ледового шоу ее мужа Евгения Плющенко «Золушка». Сама Яна в постановке не принимает участие, зато придумывает для него все: от костюмов до разных фишек.

На днях Рудковская снялась в сказочной фотосессии для буклета шоу. На этот раз она снова надела голубой наряд, но уже другого кроя. Платье имело длинный шлейф, а сверху было усыпано блестками и кусочками так называемого новогоднего дождика. Она позировала в зале ресторана «Пушкин», где повсюду стояли старинные шкафы и были разбросаны книги, а за окном виднелся храм с красивыми куполами и падающие хлопья снега.

«Будет фантастически красиво, я вам это обещаю! Под впечатлением будут все: и взрослые, и дети. А пока вдохновляюсь сказочными фото для нашего буклета!» — написала Яна.

Поклонники отметили, что не видели подобной красоты. «Вы как из сказки прям, из фантастики», «Скоро Новый год, сказка начинается!», «Очень сказочно», «Потрясающе красиво», «Вы на каждом фото какая-то особенная. Как из такой красоты можно что-то выбрать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в ледовом шоу принимают участие Евгений Плющенко, его сын Александр, а также выдающиеся фигуристки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Первая девушка сыграет фею крестную, а второй досталась главная роль — Золушки. Для спортсменок были сшиты роскошные кутюрные платья. Поклонникам не терпится увидеть их на льду.