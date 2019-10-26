Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Этим летом в Москве завершились съемки продолжения сериала «Бывшие». История о непростых отношениях дочери чиновника Яны и психолога Ильи очень понравилась зрителям, поэтому они с удовольствием стали ждать премьеры второго сезона. Главные роли снова сыграли Любовь Аксенова и Денис Шведов. Предпоказ первой серии прошел в закрытом режиме в Москве. Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце.

Супруги появились на ковровой дорожке под руку. Звезда «Мажора» в последнее время ходил хмурый, так как был загружен работой. Он трудился над картиной «В клетке», а также снялся еще в ряде проектов. Однако на этот раз Павел находился в приподнятом настроении. Он улыбался и с удовольствием позировал фотографам в черном костюме и рубашке в тон. В одном стиле с ним оделась и жена. Агата предстала в черных кожаных лосинах и приталенном пиджаке.

«Поздравляю всю команду и особенно моих коллег и друзей: Любовь и Дениса», — написала в соцсети Муцениеце.

К слову, на мероприятии паре удалось не только посмотреть первую серию нового сезона и пообщаться с создателями. Также гостям предлагалось выплеснуть пар. Поклонники восхитились Прилучным и его возлюбленной, которые продемонстрировали стильный total black. «Какие милые», «Красавчики, самые лучшие», «Любимая пара. Цвет волос огонь», «Прям, как Люди в чёрном! Стильные», — отозвались пользователи Сети.

Например, можно было разбить пару тарелок или погладить настоящих пушистых кроликов, а также выпить в баре с бывшими. Отметим, что во втором сезоне станет известно, кого выбрал психолог Илья (Денис Шведов) — дочь очень богатого чиновника или коллегу Олю (Татьяна Волкова). Премьера новых серий состоится уже 31 октября.