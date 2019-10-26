Подольская подчеркнула стройные ноги эффектным мини-платьем

Наталья Подольская не так давно во время отпуска удивила поклонников необычным стилем. Она стала носить с туфлями цветные носки. Поклонники не оценили ее необычный образ, но в ответ певица устроила фотосессию в своих носках. Она показала, что будет одеваться так, как ей нравится, несмотря на чужое мнение. Обычно ее образы всегда очень женственные и броские.

Накануне в Кремлевском дворце состоялся концерт, приуроченный ко дню рождения канала «Муз-ТВ». На нем выступила и Наталья. На этот раз она не стала экспериментировать со стилем. Артистка облачилась в эффектное мини-платье золотого цвета с глубоким декольте. Наряд состоял из множества маленьких кусочков отражающей свет ткани. Казалось, что Подольская действительно облачилась в золото. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, а босоножки на шпильке дополнили образ.

Оторвать глаз от звезды было невозможно. Она произвела фурор в Кремле. На этот раз поклонники пришли в восторг от того, как выглядела Наталья. Они одарили ее множеством комплиментов. «Рыбка золотая», «Наталья, ноги офигенные, платье огонь», «Очень красивая фигура», «Давно хотела сказать — у вас шикарные ножки!», «Просто хороша», — высказались пользователи Сети.

Отметим, что не только Подольская отдает предпочтение сверкающим платьям. Не раз на сцене выступала в подобных нарядах Полина Гагарина. Также любят «золотые» платья Александра Савельева и Оксана Федорова. А Ольга Бузова в этом году отметилась в «золотом» бикини.