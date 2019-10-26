Звездный стиль

Собчак подобрала к вечернему платью ботинки на шнуровке

Звезда искусно дополнила вечернюю группу партикулярными элементами.

Собчак подобрала к вечернему платью ботинки на шнуровке
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак посетила вечеринку #ЭТОВСЕОВАС, посвященную 65-летию бренда Clarins. Это итоговый праздник юбилейного года марки. Для выхода в свет звезда телевидения выбрала платье длины миди телесного цвета, усыпанное искрящимися золотыми пайетками.

Светская львица, обладающая редким чувством стиля, подобрала к вечернему наряду довольно партикулярные вещи, которые есть в гардеробе каждой женщины: кардиган крупной вязки в тон платью и такого же цвета ботинки на шнуровке. Сумочку она выбрала немного светлее – цвета топленого молока.

Завершила комплект звезда золотыми украшениями: шею она украсила несколькими тонкими цепочками с кулонами, а запястья – браслетами. Образ Ксении был продуман до мелочей – даже фурнитура сумки совпадала по тону с украшениями и пайетками платья.

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Собчак подобрала к вечернему платью ботинки на шнуровке
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