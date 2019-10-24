Звездный стиль

В одном стиле: участницы группы «Фабрика» появились на светском вечере в олимпийках

Девушки стали гостями на праздновании 10-летия «Крокус Сити Холла».

В одном стиле: участницы группы «Фабрика» появились на светском вечере в олимпийках
Группа «Фабрика». 2016 год. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поп-группа «Фабрика» пришла на концерт в честь 10-летия «Крокус Сити Холла» своим составом образца 2019 года: Ирина Тонева, Александра Попова, Антонина Клименко (последняя пришла в феврале текущего года на место забеременевшей Александры Савельевой).

Женский коллектив решил выделиться в толпе гостей, но не платьями и бриллиантами. Как истинные представители рабочего класса, «девочки фабричные» нарядились в спортивные олимпийки Adidas, подобрав разные цвета и дополнив их туфлями на высоком каблуке. Истинные ценители должны обратить внимание на дерзкое сочетание спортивного стиля и сценического гламура — последний писк моды спальных районов.

Группа «Фабрика»
Группа «Фабрика» на концерте #10летlive. Фото: Кристина Десятова.

Напомним, группа «Фабрика» была собрана Игорем Матвиенко в 2002 году на первом российском телепроекте «Фабрика звёзд». Говоря о коллективе, критики отмечали отсутствие пошлости современной поп-эстрады. Группа несколько раз меняла состав из-за уходящих участниц, но со сцены так и не исчезла. В этой году у нее вышел сингл «По мосту».

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«Крокус Сити Холл»Adidasгруппа "Фабрика"Звездный стильИрина Тоневаспортивный стиль
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В одном стиле: участницы группы «Фабрика» появились на светском вечере в олимпийках
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