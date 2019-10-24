«Голливудская дива»: стилист Якимова восхитилась белоснежным платьем Гагариной

Однако эксперт считает, что одной детали певице все же не хватило для завершенности образа.

Полина Гагарина ходит в обычной пижаме по дому и не стесняется представать перед мужем Дмитрием Исхаковым без макияжа. Но когда певица выходит в свет, то всегда одета с иголочки, а ее локоны лежат один к одному. На днях на прогулке артистка отметилась в кожаных мини-шортах и тренче горчичного цвета. Ее образ вызвал восторг, как у поклонников, так и у экспертов в области моды.

А накануне Полина посетила премию «Сила в Женщине» журнала Cosmopolitan. Если Ольга Бузова облачилась в гламурное кожаное платье с кружевом, то исполнительница хита «Спектакль окончен» предпочла по-настоящему вечерний образ. Она надела мини-платье белого цвета из необычной ткани и с оголенным плечом. Второй рукав наряда плавно переходил сначала в накидку, а потом в юбку. Со стороны казалось, что платье знаменитости будто припорошило снегом из-за его необычной фактуры.

Элегантный образ позволил Гагариной показать свои стройные ноги, которые она также удлинила с помощью босоножек на шпильке. Нюдовый макияж и нежные кудри дополнили наряд звезды. Сама певица назвала сое платье «сногсшибательным». Поклонники с ней согласились. Они восхитились красотой девушки. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта касательное образа знаменитости.

«Сложно сказать, насколько этот образ в тренде, потому что он вечерний. Для вечерних нарядов есть свой определенный дресс-код, и Полина явно в него укладывается. Для вечерних платьев редко соблюдают какие-либо трендовые детали, которые сейчас популярны для street style. Этот образ скорее классический, чем трендовый. Полина сделала ставку на классику и выиграла, потому что ей этот образ очень идет», — разобрала look персональный стилист Анна Якимова.

По словам эксперта, в наряде Гагариной смешаны два стиля: голливудский и арт-деко. «У Полины весь образ продуман до мелочей: есть голливудская укладка, туфли, которые предназначены для голливудской красной дорожки. Она перед нами предстает, как голливудская дива», — отметила Анна.

Также по ее словам, для завершенности образа ей лично не хватило детали, например, сумки. Фэшн-блогер пояснила, что к такому платью идеально подошел бы небольшой клатч в тон наряду или яркого цвета, чтобы сделать акцент. «Ну сумка то должна быть. Как она без сумки ходит на вечеринки?», — изумилась Якимова.