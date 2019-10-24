Стилист Анна Якимова назвала образ Бузовой в кожаном платье «гламурным»

Ольга Бузова не скрывает, что любит красиво одеваться. В детстве родители не могли ее баловать обновками, зато теперь девушка ни в чем себе не отказывает. Телеведущая любит привлекать к себе внимание, поэтому часто выходит в свет в «голых» платьях или откровенных боди. Девушка подстраивается под ситуацию. В обычной жизни ее также можно увидеть в джинсах и простой футболке.

А на днях Ольга посетила премию «Сила в женщине» журнала Cosmopolitan. Для появления на публике певица выбрала лаконичное кожаное платье карамельного цвета. Его верх был закрытым, а юбка плисе украшена черным кружевом. Также был сделан акцент на талии с помощью широкого пояса в тон туфлям-лодочкам. Волосы Бузова оставила распущенными, а также сделала неброский макияж.

«Каждая женщина по своему сильная, но каждая из нас мечтает быть слабой рядом с сильным мужчиной», — написала артистка в соцсети.

Поклонники не привыкли видеть Ольгу без страз и глубоких декольте, поэтому образ знаменитости их приятно удивил. «Когда всё идеально», «Невероятный образ. Такой элегантный и невероятно красивый», «Не похожа на себя вообще», «Тебе идет такой стиль», — высказались пользователи Сети.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать у эксперта мнение о новом образе Бузовой. Персональный стилист Анна Якимова согласилась с поклонниками знаменитости.

«В этот образе Ольга выглядит очень гармонично и даже естественно, и непривычно спокойно для ее обычного образа. Да, этот образ ей очень идет. Я не вижу никаких стилистических нарушений или нестыковок деталей в образе. Сначала я обратила внимание на часы в серебряном цвете. Они не совсем вписывают в комплект. Но потом заметила, что на другой руке у Ольги есть браслеты с оттенками золота и серебра. Эти украшения позволили вписать часы в комплект, чтобы они не выбивались из него», — поделилась мнением фэшн-блогер.

Анна отметила, что если бы наряд Бузовой не имел кружев, то ее образ можно было бы назвать стилем casual, но, по словам эксперта, почти все, что имеет кружева, относится к гламуру.