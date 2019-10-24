Стильное платье против костюма в клетку: стилист сравнила два образа Климовой

Екатерина Климова примерила модное камуфляжное платье с кожаной курткой-косухой и клетчатый брючный костюм. Для многих поклонников актриса является иконой стиля. На какой образ лучше ориентироваться? И какой стиль больше подходит нашей героине? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к стилисту Олесе Чех (@stylist_chekh).

«В первом образе Екатерины мы видим актуальное ассиметричное платье с модным в этом сезоне камуфляжным принтом. Завершает образ актуальная уже который сезон куртка-косуха. Второй образ – это тренд сезона осень-зима 19/20, свободно скроенный костюм в клетку-шотландку коричневых оттенков. Он гармонично подчеркивает естественную красоту Екатерины, объемная укладка прекрасно дополняет этот выход. Для самых отчаянных модниц рекомендую дополнить костюм акцентным поясом на талии», — сказала Олеся.

По словам эксперта, первый наряд подходит для походов в кино и свиданий, второй станет идеальной основой офисного гардероба деловой девушки. Олеся уверена, что второй образ лучше подходит Екатерине. «Он остромодный и подчеркивает хрупкость героини. Тогда как первый мы уже видели во всевозможных вариациях», — прокомментировал стилист.