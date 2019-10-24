Звездный стиль

Киркоров пришел на презентацию обуви Веры Брежневой в «образе мяу»

Король российской эстрады сам придумал название выбранному стилю.

Киркоров пришел на презентацию обуви Веры Брежневой в «образе мяу»
Филипп Киркоров. Фото Global look press

Вера Брежнева недавно презентовала свою коллекцию обуви. Она была создана совместно с известным итальянским брендом Aquazzura. Филипп Киркоров явился на вечеринку одним из первых, быстрее даже самой виновницы торжества.

«Ну и где Вера?» — удивился он. А пока Брежнева не пришла, король российской поп-сцены стал показывать журналистам свою яркую обувь и одежду. На презентацию Филипп пришел в белых кроссовках с нарисованными котами. На желто-горчичной толстовке певца журналист телеканала «Ю» (программа «В теме») обнаружил морду тигра, а на спине его пестрой куртки — хищника целиком, на бейсболке — смешного полосатого котика.

Киркоров и Брежнева. Фото
Киркоров и Брежнева. Фото https://www.instagram.com/fkirkorov/

Вся одежда и обувь Киркорова оказались марки Gucci. Певец пошутил: «Я сегодня в образе мяу. Вы в курсе, что такое мяу?» Журналист не растерялся и ответил: «Это вы!» Филиппу ответ понравился.

Кроссовки Киркорова, скриншот программы "В теме". Фото
Кроссовки Киркорова, скриншот программы «В теме»
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Киркоров пришел на презентацию обуви Веры Брежневой в «образе мяу»
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