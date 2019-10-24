Хромченко научила правильно подбирать обувь под юбки миди

Миниатюрные девушки должны аккуратно подбирать обувь к платьям и юбкам длины миди. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на заседании «Модного приговора» на Первом канале.

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Например, туфли и босоножки с ремнем внахлест вокруг щиколотки в сочетании с юбкой длиной до середины икры могут зрительно укоротить ноги. Даже если это обувь на высоком каблуке. Чтобы этого не произошло, лучше отказаться от обуви подобного рода или выбрать модель с перехлестным ремнем на пятке.