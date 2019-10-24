Звездный стиль

Хромченко научила правильно подбирать обувь под юбки миди

Невысоким девушкам нужно быть осторожными с этой длиной.

Хромченко научила правильно подбирать обувь под юбки миди
Эвелина Хромченко. Стоп-кадр "Модного приговора"

Миниатюрные девушки должны аккуратно подбирать обувь к платьям и юбкам длины миди. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на заседании «Модного приговора» на Первом канале.

Например, туфли и босоножки с ремнем внахлест вокруг щиколотки в сочетании с юбкой длиной до середины икры могут зрительно укоротить ноги. Даже если это обувь на высоком каблуке. Чтобы этого не произошло, лучше отказаться от обуви подобного рода или выбрать модель с перехлестным ремнем на пятке.

Босоножки с перехлестным ремнем, стоп-кадр "Модного приговора". Фото
Босоножки с ремнем вокруг щиколотки, стоп-кадр «Модного приговора»

«Сантиметры не могут быть лишними, если речь идет о женских ногах. Не бывает слишком длинных ног и слишком худых женщин, как и не бывает слишком счастливых и слишком богатых. Я абсолютно искренне уверена, что Бог – в мелочах, дьявол – тоже. Мода это знает, и я тоже», — резюмировала Хромченко.

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Звездный стильмода и стильтуфлиЭвелина Хромченко
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Хромченко научила правильно подбирать обувь под юбки миди
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