Савельева появилась на публике в платье с вызывающим декольте

Александра Савельева всего несколько месяцев назад стала мамой. Супругу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Однако певице удалось быстро вернуться в форму. Недавно на отдыхе в Израиле она похвасталась стройной фигурой в бикини. Однако девушка не привыкла хвастаться формами, поэтому зачастую выбирает наряды оверсайз, чтобы подчеркнуть стройность, но не выглядеть откровенно.

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Но похоже, что Савельевой все хочется выглядеть неотразимо и ловить все взгляды мужчин. Накануне в Москве состоялась церемония награждения премии журнала Moda topical. Среди гостей было много звезд — Рита Дакота, Кристина Орбакайте, Елена Летучая, Рита Дакота, Наталья Подольская и другие известные персоны. А ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Савельева. Молодая мама на этот раз облачилась в силуэтное платье в пол с полупрозрачными рукавами и ошеломительным декольте.

Похоже, что самой певицы очень понравился ее образ. Она даже сделала селфи с акцентом на свой бюст. Линия декольте заканчивалась на солнечном сплетении. По словам очевидцев, оторвать глаз от девушки было невозможно. Некоторые предположили, что на столь смелый образ Савельеву вдохновил наряд Анджелины Джоли, в котором голливудская звезда недавно появилась на одной из презентаций фильма «Малефисента: Владычица тьмы».

Стоит отметить, что хоть Александра и является мамой ребенка, она нисколько не стесняется выглядеть привлекательной. На пляже в Израиле певица даже разделась догола и сделала пикантное фото, укутавшись в муслиновую пеленку сына.