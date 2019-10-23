Подольская удивила гостей «Прорыва года» нарисованными руками на платье

Наталья Подольская завоевала награду «Музыкальная премьера года» за песню «Феникс» на премии «Прорыв года». Церемония, организованная журналом Moda Tropical, проходит ежегодно, в этот раз мероприятие было юбилейным – 10-м по счету.

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На вручение заветной статуэтки Подольская пришла в сопровождении супруга Владимира Преснякова, выбрав неординарный наряд. На ней было надето блестящее платье, расшитое золотыми пайетками. К наряду привлекал необычный принт – руки, нарисованные в районе бедер.

Также платье имитировало приспущенность на плечах с помощью прозрачной ткани в области груди и шеи, которая по тону практически полностью совпадала с кожей звезды. Талию певица подчеркнула кожаным ремнем Dolce & Gabbana.