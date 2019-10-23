Звездный стиль

Дакота появилась на премии «Прорыв года» в мужском костюме

Певица смотрелась необыкновенно женственно в этом образе.

Дакота появилась на премии «Прорыв года» в мужском костюме
Рита Дакота. Фото https://www.instagram.com/ritadakota/

Рита Дакота стала обладательницей премии «Прорыв года» в номинации «Творческий прорыв года». Церемонию ежегодно проводит Оксана Федорова и ее журнал Moda Tropical.

Певица пришла на церемонию в черном брючном костюме оверсайз, выполненном в мужском стиле. Под пиджаком можно было заметить нарядный кроп-топ. Женственную нотку образу также добавляли лодочки на шпильке. В руках на красной дорожке Рита держала миниатюрный клатч темно-серебристого цвета.

Своим подписчикам в Instagram Дакота сказала, что эта премия не только принадлежит ей, награду заслужили все ее поклонники. Ведь только благодаря их поддержке она смогла добиться успеха.

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Дакота появилась на премии «Прорыв года» в мужском костюме
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