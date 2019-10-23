Звездный стиль

Тренд-аналитик нашел две «ошибки» в монохромном образе Алсу

Глеб Хан оценил наряд певицы для модного показа Галины Юдашкиной.

Тренд-аналитик нашел две «ошибки» в монохромном образе Алсу
Алсу. фото: globallookpress.com

Алсу с юных лет выступает на сцене. Ее образы всегда были женственными и элегантными. Став мамой троих детей, в ее гардеробе стало меньше топов и мини-юбок, а также больше эффектных вечерних нарядов и костюмов. Многие считают певицу иконой стиля. Унаследовала ее вкус и младшая дочка Микелла. В 11 лет девочка разбирается в моде, любит стиль кэжуал и на днях даже поучаствовала в показе Галины Юдашкиной в качестве модели.

Если на подиуме наследница Алсу блистала в темных брюках, футболке и стильной косухе с принтом, то ее мама наблюдала за ней из зала, облаченная в необычный костюм. Певица подчеркнула стройную фигуру серыми брюками, топом-корсетом и белой блузкой с широкими рукавами.

Поклонники восхитились образами артистки и ее дочки. «Очень красиво!!! И стильно! Как всегда!», «Две звезды», «Куколки», «Очень стильные мама с дочкой», — отозвались подписчики. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта о наряде звезды.

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«У Алсу всегда хорошо со вкусом. Обожаю за ней наблюдать. Но иногда у нее бывают небольшие проколы. Понятно, что у нее много выходов в свет и иногда можно забыть, что на тебя направлены объективы фото и видео камер», — заметил тренд-аналитик Глеб Хан.

По его словам, артистке очень идет серый цвет наряда, а также трендовые брюки с высокой посадкой. Однако эксперт нашел несколько ошибок в образе знаменитости.

«Монохромный look с корсетом, который вытягивает фигуру прекрасен, но есть два „но“. Корсет слишком узкий в талии. Возможно плотно поела, а может он действительно узковат. Видно, что пуговица жмет и создаются ненужные складки, морщинки на ткани. Второе „но“ это блузка. Под корсет нужно было надевать приталенную или облегающую блузку, или даже боди. А тут пройма спущена. Это рубашка оверсайз, поэтому она добавила лишнего объема вверху», — высказал свое мнение Глеб.

Трендовый аналитик также заметил, что Алсу использовала алую помаду. По его мнению, это было лишним. Хан подчеркнул, что видит певицу в более элегантном образе.

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Тренд-аналитик нашел две «ошибки» в монохромном образе Алсу
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